Was sorgte für besonders viele Lacher? Welche Sprüche brachte Sigi Pichler in seiner Büttenrede? Und wie sah das Programm aus? Antworten auf diese und andere Fragen liefert die NÖN auf einer Doppelseite in der kommenden Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN, auch als E-Paper!