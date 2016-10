Ob Musikkapelle, Sportverein, Dorferneuerung oder Elternverein. Dass das Vereinsleben in Aspang ein besonders vielfältiges ist, hat die Marktgemeinde schon desöfteren bewiesen. Nun ist es quasi auch amtlich: Auch heuer wurden von „Service Freiwillige“, Landesakademie und der NÖN wieder die „Vereinsfreundlichsten Gemeinden“ ermittelt – im Bezirk Neunkirchen geht der Titel heuer an Aspang Markt.

Eine Tatsache, die die Bürgermeisterin freut: „Es ist sehr erfreulich, dass die tolle Arbeit unserer Vereine mit dieser Auszeichnung anerkannt wird“, so Doris Faustmann (ÖVP).

Jeder Verein leiste in seinem Bereich Großartiges, führt die Ortschefin weiter aus: „Besonders hervorzuheben sind wohl jene Vereine, welche auch Kindern ein Betätigungsfeld bieten.“ Derzeit belaufe sich die Zahl der Vereine auf rund 35, so Faustmann: „Und es besteht eine gute Kooperation zwischen den Vereinen und der Gemeinde!“ Die Vielfalt an Vereinen sei auch ganz wesentlich für die Lebensqualität im Ort, ist sich Faustmann sicher: „Deswegen können die Vereine auch jederzeit auf die Gemeinde zählen!“