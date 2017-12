Die Komödie in einem Akt „Die falsche Reliquie“ läutete den unterhaltsamen Abend ein. Zu sehen waren darin Marlene Hofer (Frau Neureich), Leonie Bauer (Annemarie), Alex Faustmann (Pfarrer) sowie Gregor Koglbauer (Vikar Fröhlich).

In „Die kuriose Kurklinik“ begeisterten schließlich Michi Faustmann (Opa Tell), Thomas Metzenbauer (Hugo Tell), Babsi Binder (Martha Tell), Christoph Kirnbauer (Dr. Schulz), Angelika Tauchner (Therapeutin), Mario Taschek (Therapeut), Alex Faustmann (Gustav Schneck), Julia Luef (Eusebia Schneck), Katrin Gamperl (Elvira Schatz), Vicky Wagner (Klara Huhn), Veri Luef (Olga), Christoph Wagner (Heinz Kroschke) sowie Margit Koglbauer (Schwester Elsemarie).

