Aspang-Markt

Kids traten in die Pedale .

Die Veranstaltung ging in bewährter Art und Weise am Parkplatz in der Zöbernstraße über die Bühne. Das Organisatorenteam rund um ARBÖ-Obmann Sepp Treiber, Peter Kratochvil sowie Franz Winkler vom Dorferneuerungsverein freute sich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.