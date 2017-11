Geboten wurden die unterschiedlichsten Darbietungen: Den Anfang machten die Kids der musikalischen Früherziehung, ehe das Gitarrenensemble sowie der Kinderchor begeisterten.

Es folgten Stücke auf Klavier und Posaune, ehe die Querflötistinnen die Bühne betraten. Außerdem zu hören waren das Zitherensemble, eine Big Band und viele mehr. Den Abschluss bildete das Lied „We are the world“, in welches schließlich auch das Publikum einstimmte. Durch das Programm führte in gewohnt souveräner Weise Hans Konopiski.

Unter den Gästen gesichtet wurden die Bürgermeister Doris Faustmann (Aspang Markt) und Josef Bauer (Aspangberg-St. Peter) sowie Mönichkirchens Vizebürgermeister Martin Tauchner, NMS-Direktorin Claudia Pölzlbauer, Vorgängerin OSR Ida Geyer, Pfarrer Jan Schaffarzyk sowie Dorothea Draxler als Vertreterin der Kultur.Region.Niederösterreich und des Musikschulmanagements.

Außerdem dabei war die ehemalige Musikschulleiterin Helene Wiesbauer. Auch sie wirkte – trotz ihrer 95 (!) Jahre – noch aktiv beim Konzert mit!

