Michael Schwarzmann hat einen außergewöhnlichen Job. Ein Job, der das Leben von vielen Menschen schon besser gemacht hat. Ein Job, der ihn fordert, aber auch Spaß macht. Und ein Job, für den er mehr als die Hälfte des Jahres im Ausland verbringt.

Im März 2014 hat Schwarzmann, wohnhaft in Aspangberg-St. Peter, seine Firma WED gemeinsam mit einem Partner gegründet, als sich dieser beruflich umorientierte, übernahm er sie im Juni 2015 gänzlich. Seitdem ist er Geschäftsführer der Firma, in Österreich ist er quasi ein „Ein-Mann-Unternehmen“, in seinem eigentlichen Einsatzland, dem ostafrikanischen Land Tansania. Hier hat der 47-Jährige vier Mitarbeiter.

Das Bohren und anschließende Aufbereiten von Wasser ist Schwarzmanns tägliches Brot – grob gerechnet konnte der Aspanger bisher für 20.000 Menschen Wasser suchen und finden, wie er erzählt: „Alleine seit März haben wir in Tansania rund 39 Wasserprojekte umgesetzt“, freut er sich. „Vor allem unser Brunnenprojekt auf Garantiebasis erfreut sich großer Beliebtheit. Für den Kunden besteht minimales Risiko, weil er nur zahlt, wenn wir tatsächlich auf Wasser treffen“, so Schwarzmann. Das bedeutet für den Unternehmer selbst zwar ein bisschen Risiko, umso größer ist dann allerdings die Freude, wenn es klappt: „Und die Leute schätzen das!“

„Die Leute dort sind anfangs sehr skeptisch, blind vertraut dir dort keiner." Michael Schwarzmann

Michael Schwarzmann beim Arbeiten... | NOEN

Die Arbeit in Tansania erfordert es für den Aspanger auch, dass Schwarzmann den Großteil des Jahres dort lebt. „Meist bin ich zwei bis drei Monate durchgehend in Tansania, ehe ich für drei oder vier Wochen nach Österreich zurückkehre“, so Schwarzmann zur NÖN. „Die Leute dort sind anfangs sehr skeptisch, blind vertraut dir dort keiner. Deshalb ist es wichtig, dass ich möglichst oft vor Ort bin“, erklärt der Unternehmer.

Auch er selbst hat sich durch seine Arbeit dort verändert, meint er: „Das Land entschleunigt dich, bringt dich aus unserer Gesellschaft geprägt von Leistungsdruck ein wenig heraus und macht dich ruhiger“, weiß er aus eigener Erfahrung. Allerdings kommt das Privatleben bei so einem Job natürlich etwas zu kurz: „Das merken natürlich auch meine zwei Kinder. Auf der anderen Seite wissen sie, was ich mache und ich denke, sie sind durchaus ein bisschen stolz darauf!“

Als nächsten Schritt möchte Michael Schwarzmann in Tansania ein eigenes Bohrgerät anschaffen, um somit keines mehr mieten zu müssen. Zudem will er sich Projekten in Europa annehmen – wenngleich sein Hauptarbeitsplatz weiterhin Afrika sein wird: „Denn wo sieht man denn einfach mal so eine Giraffenfamilie am Straßenrand, wenn man auf dem Weg in die Arbeit ist?“