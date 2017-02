NÖN: Mussten Sie lange nachdenken, ob Sie das Amt annehmen?

Bernhard Brunner: Ja, ich musste schon nachdenken, weil es natürlich eine Umstellung im Leben mit sich bringt. Und bei einem Amt in der Kommunalpolitik steht man natürlich auch viel mehr in der Öffentlichkeit. Dadurch kann man auch mehr kritisiert werden – „Everybodys Darling“ spielt es halt nicht.

Was war ausschlaggebend für Sie, in die Kommunalpolitik zu gehen?

Ausschlaggebend für mich war eindeutig das, dass ich immer gerne wo mitgearbeitet habe. Außerdem stört mich, dass so wahnsinnig viele Leute als Raunzer unterwegs sind, die ständig alles schlechtreden müssen – egal ob im Sport oder in der Politik. Und was tagespolitisch passiert, das kann ich mitbestimmen. Ich denke mir: Nur reden ist zu wenig.

Die „Raunzer“ haben Sie auch in Ihrer Antrittsrede erwähnt. Ist das eine Entwicklung, die Sie in der letzten Zeit vermehrt beobachten?

Ja, absolut. Wir regen uns über Dinge auf, die uns in Wirklichkeit nicht betreffen. Es ist egal, was Politiker machen, es wird von vorne her alles abgelehnt. Meist zählen da auch keine Sachargumente.

Was sind Ihre wichtigsten Anliegen in der Gemeindepolitik?

Mir ist es wichtig, dass die Leute, die hier wohnen, auch bei uns bleiben – und nach Möglichkeit auch welche hinzukommen. Aspangberg ist ein wunderschönes Platzerl zum Leben, wir haben eine tolle Infrastruktur, eine tolle Landschaft. Ziel muss es sein, mehr Wohnraum zu schaffen, sodass Eltern mit Kleinkindern beispielsweise bei uns bleiben. Wir sind ja auch gerade dabei, am Hoffeld eine zweite Kindergartengruppe einzurichten. Ich will mich bei der Bevölkerung erkundigen, was gebraucht wird und danach handeln.

Würde Sie auch das Amt des Bürgermeisters reizen?

Das muss ich mir noch überlegen. Natürlich wäre der Schritt naheliegend, und ich möchte auch nicht sagen, dass ich das niemals machen möchte. Jetzt bin ich erst ein paar Tage Vizebürgermeister, ich muss mich jetzt mal einarbeiten. Dann schauen wir weiter. Wenn es so sein soll, sage ich nicht von vorne weg: Das mache ich nicht!“