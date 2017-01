Aspangberg-St. Peter

Brunner folgt damit auf Johann Kirnbauer (ÖVP), der sein Mandat vor wenigen Tagen zurücklegte, die NÖN berichtete. Bernhard Brunner, bisher Gemeinderat, wurde zunächst einstimmig in den Gemeindevorstand gewählt, anschließend mit 15 von 15 Stimmen zum neuen Vize. Als neuer ÖVP-Mandatar wurde Leopold Morgenbesser von ÖVP-Ortschef Josef Bauer angelobt.

Was der neue Vizebürgermeister in seiner Antrittsrede erklärte, lesen Sie in der nächsten NÖN Neunkirchen-Print-Ausgabe!