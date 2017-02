Aspangberg-St. Peter

Über 30 Jahre Gemeindepolitik liegen hinter Johann Kirnbauer. Vor wenigen Tagen erklärte der langjährige ÖVP-Vizebürgermeister seinen Rücktritt, die NÖN berichtete bereits.

Einstimmig gewählt

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend musste daher ein Nachfolger bestimmt werden. Wie bereits zuvor bekannt war, einigte sich die ÖVP-Fraktion auf ÖVP-Obmann und Gemeinderat Bernhard Brunner als Kandidaten für den Vizebürgermeister. SPÖ-Obmann Ernst Fischer kündigte an, dass seine Fraktion den Vorschlag unterstützen werde.

Genau so erfolgte die Wahl schließlich auch: Brunner, der an der Neuen Mittelschule Scheiblingkirchen als Direktor fungiert, wurde zunächst mit allen 15 Stimmen in den Gemeindevorstand gewählt, da er bisher nur als gewöhnlicher Mandatar tätig war. Einstimmig verlief dann auch die Wahl zum Vizebürgermeister: Brunner erhielt alle Stimmen.

„Kirni hat seine Tätigkeit lange und mit sehr viel Umsicht erledigt. Ihm nachzufolgen ist nicht leicht!“

Bernhard Brunner über seinen Vorgänger Johann Kirnbauer.

In seinen Dankesworten ging der neue Vize zunächst auf seinen Vorgänger, Johann Kirnbauer ein, der seine Tätigkeit „lange und mit sehr viel Umsicht“ erledigt habe. „Ihm nachzufolgen ist nicht leicht, aber ich werde mein Bestes geben“, so Brunner.

Er betonte, sich auf seine neue Arbeit zu freuen: „Aspangberg ist der wohl schönste Ort, in dem man leben kann“, so Brunner, er sei dankbar, sich politisch engagieren zu dürfen. Dabei möchte er den Bürger in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen. „Parteipolitik möchte ich hintanstellen“, stellte er klar.

Als neuer ÖVP-Gemeinderat rückte übrigens Leopold Morgenbesser in das Ortsparlament nach – er wurde von ÖVP-Bürgermeister Josef Bauer zu Sitzungsbeginn angelobt.