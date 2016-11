Aspangberg-St. Peter

Seit dem 14. Juli diesen Jahres laufen die Bauarbeiten bei der Brücke über den Petergraben. Daher ist seit diesem Zeitpunkt an dieser Stelle die Landesstraße L 4185 gesperrt. Die direkte Verbindung von Mariensee nach St. Peter am Wechsel besteht daher nicht mehr: Ausweichen kann man einerseits über Aspang, andererseits über Mitterneuwald. Doch das beansprucht logischerweise mehr Zeit.

"Wesentlich ist natürlich der Zeitfaktor: Man braucht wesentlich länger von A nach B", erklärten Anrainer der NÖN Neunkirchen vor Beginn der Informationsveranstaltung. Viele direkt Betroffene ärgerten sich über den Umweg - hinzu kam, dass das Ende der Bauarbeiten mit 1. November diesen Jahres festgelegt wurde.

Bei der Bürgerversammlung, die aufgrund der Mail einer Anrainerin an Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) zustande gekommen war, konnte Bürgermeister Josef Bauer (ÖVP) nicht nur über 30 Anrainer begrüßen, sondern unter anderem auch Klaus Längauer, Leiter der Straßenbauabteilung Wr. Neustadt. Er entschuldigte sich für die "Unannehmlichkeiten für alle Anrainer": Schon am kommenden Sonntag soll im Bereich der Baustelle die Fahrbahn wieder einseitig befahrbar sein. "Entweder mit einer Ampel oder mit Wartepflicht bei Gegenverkehr!"

Landtagsabgeordneter Hermann Hauer und Bürgermeister Josef Bauer sagten zu, künftig verstärkt auf Information zu setzen. "Der Informationsfluss war nicht so vorhanden, wie das hätte sein müssen", so Hauer in seinen Ausführungen.

Zwar müsse, so Klaus Längauer in seinen Worten, die Straße noch einmal für zwei Tage komplett gesperrt werden - man würde dies aber früher kommunizieren und die Betroffenen informieren. Die Sperre sei aufgrund der Asphaltierungsarbeiten nötig, so Längauer.

Einen ausführlichen Nachbericht zu der Bürgerversammlung, wie die Anrainer ihre Kritik formulierten und wie darauf reagiert wurde, lesen Sie in der kommenden Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN - ab Dienstag erhältlich!