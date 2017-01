„Johann Kirnbauer hat sein Mandat zurückgelegt“, bestätigt Aspangbergs Bürgermeister Josef Bauer (ÖVP) am Sonntag auf NÖN-Anfrage. „Es war bereits vor der Wahl ausgemacht, dass er diesen Schritt setzt und zur Halbzeit geht“, erklärt Bauer die Beweggründe Kirnbauers. Auch die Gesundheit hätte eine Rolle bei der Entscheidung gespielt, wie der Ortschef meint.

Sein Amt soll Bernhard Brunner, Obmann der ÖVP Aspangberg-St. Peter, Gemeinderat sowie Direktor der Neuen Mittelschule in Scheiblingkirchen, übernehmen. Brunner hat auch die Unterstützung der SPÖ. „Wir werden selbstverständlich geschlossen mitstimmen“, versichert Aspangs SPÖ-Obmann und geschäftsführender Gemeinderat Ernst Fischer mit Blick auf die Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, 18 Uhr.

