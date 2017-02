Von der Landesregierung über das Ministerium bis hin zu den Medien und Staatsanwaltschaft: Lange ist die Liste jener Adressaten, die dieser Tage ein anonymes Schreiben mit zahlreichen Vorwürfen über die Zustände im Neunkirchner Landespflegeheim bekommen haben. Gezeichnet ist der zweiseitige Brief mit „Töchter und Söhne des Landespflegheim NK“!

Und lange ist auch die Liste der vorgeworfenen Anschuldigungen und Fehlleistungen, die von den angeblichen Angehörigen aufgezählt werden: Von verschwundenen Geldspenden, schmutziger Bettwäsche, Wundliegen, eklatantem Personalmangel oder hygienischen Mängeln ist da die Rede.

"Sind schockiert und tief betroffen"

Ein Ansprechen der Probleme bei den Verantwortlichen sei verharmlost worden. Auch die Pflegeleitung wird konkret kritisiert. „Vergessen wir bitte nicht, diese Generation hat Österreich wieder aufgebaut und unseren Wohlstand begründet, sie haben sich wirklich einen anderen Lebensabend verdient“, so der Schluss des Briefs.

Anschuldigungen, die nicht nur die Heimverantwortlichen aus allen Wolken fallen ließen. „Wir sind schockiert und tief betroffen. Auch unsere Bewohner und Angehörigen“, reagieren Direktorin Anita Perchtold und Pflegeleiterin Marina Meisterhofer mit Fassungslosigkeit.

Unangekündigte Überprüfung

„Kein Wort dieser Vorwürfe ist wahr!“ Bestärkt wurden sie in ihrer Aussage in der Vorwoche, als am Donnerstag eine unangekündigte Überprüfung der Sanitätsdirektion des Landes über die Bühne ging. „Mit dem Ergebnis, dass alles in Ordnung ist.“

Beschwerden von Angehörigen gebe es trotz der 106 Pflegeplätze nur wenige: „Und wenn, dann sind das Kleinigkeiten, die wir auf direktem Weg erledigen!“ Auch mit einem eigens eingerichteten anonymen Briefkasten haben alle zudem die Möglichkeit, ihre Anliegen jederzeit kundzutun.

Beim Lokalaugenschein traf die NÖN auf zufriedene Heimbewohner, ein reges, interessiertes und engagiertes Leben in den Aufenthaltsräumen und Zimmern. Auch Gespräche mit Angehörigen förderten keine gravierenden Mängel zutage.

"Ermittlungen laufen"

„Mir ist niemals aufgefallen, dass es dort schmutzig ist oder die Hygiene vernachlässigt wurde. Auch meine Schwiegermutter ist derzeit in diesem Heim untergebracht und wird sehr aufopferungsvoll betreut, auch in der Nacht bei weniger Personal. Es ist mir auch seit dem Ableben meiner Mutter nicht aufgefallen, dass es im Pflegeheim Missstände geben würde als ich auf Besuch bei meiner Schwiegermutter war“, meint etwa Manuela Zwinz.

Schützenhilfe gibt es auch von der Politik: „Ich bin jetzt seit achteinhalb Jahren Bürgermeister, aber in dieser Zeit ist keine einzige Beschwerde bei mir am Tisch gelandet“, erklärt Herbert Osterbauer (VP).

Mittlerweile wird der Urheber der Anschuldigungen in den eigenen Reihen des Personals gesucht: „Ermittlungen laufen“, so Anita Perchtold am Freitag beim Besuch der NÖN.