„Ich war leider gezwungen, ein öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen“, schrieb der Scheiblingkirchner Kristof Steinbrecher verärgert auf die Facebook-Seite der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Grund für diesen Eintrag: Er wurde ohne jeglichen Grund bestraft.

Was passierte? Steinbrecher wollte vor einigen Tagen mit dem Zug von Scheiblingkirchen nach Wiener Neustadt fahren. Da es am Bahnhof in Scheiblingkirchen keinen Ticket-Automaten gab, musste er direkt im Zug eines kaufen.

„Leider hatte der Automat irgendeinen technischen Defekt und ich konnte mein Ticket nach mehrfachen Versuchen einfach nicht bezahlen“, schreibt Steinbrecher weiter in seinem Beitrag.

Mitarbeiter hatten kein Verständnis

Aus diesem Grund blieb er auch direkt neben dem Automaten sitzen, um dort auf einen ÖBB-Mitarbeiter zu warten. Kurz darauf sind dann auch drei Damen in ÖBB-Jacken erschienen, um die Fahrkarten zu überprüfen. Der Scheiblingkirchner erklärte sein Problem und wollte direkt bei den Mitarbeiterinnen ein Ticket lösen.

Das war aber nicht möglich. Ganz im Gegenteil, es wurde ihm eine Strafe ausgestellt, weil er als „Schwarzfahrer“ unterwegs gewesen sei. „Bin ein bisschen enttäuscht von einem so riesigen Unternehmen!“, meint Steinbrecher.

Seitens der Österreichischen Bundesbahnen wurde den NÖN Neunkirchen mitgeteilt, dass bis Redaktionsschluss leider keine Stellungnahme abgegeben werden kann.