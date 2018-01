Unter dem Motto „HAKademy Awards – and the Matura goes to…“ luden die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge zu ihrem Ball. Der Einladung gefolgt waren natürlich Schuldirektorin Edith Dostzal, Stellvertreter Wolfgang Ferstl sowie die Professoren Vjollca Ajruli, Sabrina Frantsich, Gerda Gsenger, Claudia Geiger, Susi Lang, Helmut Gruber, Sophie Dinhopel, Daniela Dorner, Verena Knöchl, Eva Lexmüller, Martin Pichlbauer und Emanuel Zirngast. Als Gäste konnten auch Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer und Vizebürgermeister Martin Fasan begrüßt werden. Die Partyband MIP-Tones sorgte für gute Stimmung.