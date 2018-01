Große Aufregung um den Neunkirchner Pfarrkindergarten: Wegen baulicher Mängel musste die Betreuungseinrichtung, in der rund 45 Kinder untergebracht sind, am Freitag behördlich geschlossen werden.

Weil sich nach einem Wasserschaden die Decke gefährlich gesenkt hat, musste die Baubehörde der Stadtgemeinde die Betreuungseinrichtung aus Sicherheitsgründen unverzüglich sperren. Eine mobile Übergangslösung für die zweigruppige Betreuungseinrichtung wurde initiiert.

„Da die Sicherheit der Kinder oberstes Gebot ist, blieb uns gar keine andere Möglichkeit als diese Maßnahme zu setzen“, erläutert Baudirektor Christian Humhal im Gespräch mit der NÖN.

Bei der Pfarre hat man auf die Umstände rasch und professionell reagiert. Am Sonntag wurde in der Messe ein Informationsbrief verlesen: „Dass die Situation so dramatisch ist, hat sich erst bei der letzten Begehung am Freitag herausgestellt. Natürlich ist die Sperre die logische Konsequenz, da wollen auch wir uns auf nichts einlassen, zumal die Gegend hier ja auch als Erdbebenregion gilt und man nie weiß“, erklärt Pater Bernard.

Was der Stadtchef dazu sagt, wie es mit dem Kindergarten weitergehen soll und welche Probleme genau aufgetaucht sind, lest Ihr ab Dienstag in der aktuellen Printausgabe der NÖN Neunkirchen.