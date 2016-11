Für Bildungs-Landesrätin Barbara Schwarz waren die Baumaßnahmen ein weiterer wichtiger Schritt, die berufsbildenden Schulen zukunftsfit zu machen, denn so Schwarz: „In Niederösterreich ist es uns ein besonderes Anliegen, den Jugendlichen, die eine Lehre an den Beginn ihre Berufsweges stellen wollen, bestmögliche Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zur Verfügung zu stellen.“

Im Zuge der Generalsanierung des Wohnheims wurde der gesamte Innenbereich erneuert. Die Schülerheimzimmer wurden auf Basis von 4-er Belegungen (bis dato 6-er Belegungen) samt Sanitärräumen umgebaut und neu eingerichtet. Durch den Einbau einer Liftanlage über alle Geschoße wurde ein barrierefreier Zugang ermöglicht. Die Freizeiträumlichkeiten, die Lern- und Nebenräume wurden neu adaptiert.

In der Landesberufsschule Neunkirchen werden Lehrlinge in einer Vielzahl an Industrieberufen ausgebildet. Für Schwarz hat sich dieser Landesberufsschul-Standort als Technologie- und Kompetenzzentrum für Ausbildungen in der metallverarbeitenden Industrie etabliert. „Hier erhalten junge Menschen eine hochwertige Ausbildung, die sie zu gefragtem Fachpersonal in unterschiedlichsten Berufen macht. Österreichs Weg des dualen Ausbildungssystems aus praktischem Unterricht in den Betrieben und moderner Wissensvermittlung in den Berufsschulen ist international einzigartig und anerkannt. Mit einem Lehrabschluss haben die jungen Menschen beste Chancen auf einen dauerhaften Arbeitsplatz.“