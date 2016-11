Jener Mann, der zu Ostern einen Verkehrsunfall im alkoholisierten Zustand mit zwei Toten verursacht hatte und dafür zuletzt vom Gericht zu zwanzig Monaten Haft verurteilt worden war, hat nun gegen das Urteil berufen.

„Wir möchten uns die schriftlichen Argumente des Gerichts für diese Entscheidung anschauen und haben uns zu diesem Schritt entschlossen“, begründet sein Anwalt Nikolaus Mitrovits von der Wiener Neustädter Kanzlei Kosch & Partner im Gespräch mit der NÖN die Vorgangsweise. „Wir wollen wissen, warum das Strafausmaß so hoch angesetzt ist, und keine teilbedingte Strafe ausgesprochen wurde.“

Gespräch mit den Angehörigen suchen

Über das Strafausmaß von 20 Monaten, das somit nicht rechtskräftig ist, hatte die NÖN in der Online-Umfrage in der Vorwoche auch ihre Leser abstimmen lassen: Die Meinung ist auch hier sehr differenziert – 54,2 Prozent halten das Urteil für gerechtfertigt. Für die Angehörigen ist es das nicht: „Gelernt hat er daraus offenbar nichts, sonst würde er nicht berufen“, heißt es in einem Schreiben von Betroffenem an die NÖN.

Dass es gegen den Todeslenker auch Drohungen gegeben hat, bestätigt Anwalt Mitrovits. In welcher Form und von wem die ausgesprochen wurden, wollte er jedoch nicht sagen: „Mein Mandant ist wirklich fertig und möchte, dass nun Ruhe einkehrt und der Fall abgeschlossen werden kann!“ Er wolle danach auch das entschuldigende Gespräch mit den Angehörigen suchen.