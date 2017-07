Ein 70-Jähriger aus Gänserndorf hat sich am Dienstag auf der Rax bei einem Sturz am Seeweg verletzt, teilte die Bergrettung mit. Der Hüttenwirt des Ottohauses versorgte die Wunden des Mannes am Arm und Kopf und brachte ihn anschließend mit seinem Geländefahrzeug zur Bergstation der Seilbahn.

Bergretter begleiteten den verletzten Wanderer ins Tal, von wo der Transport ins Spital erfolgte. Auch tags zuvor hatte die Bergrettung Reichenau zu tun: Die Feuerwehr hatte um Assistenzeinsatz bei einem durch Blitzschlag verursachten Waldbrand im Preintal ersucht.