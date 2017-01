Die drei waren in einem Pkw auf einer Forststraße unterwegs als das Auto ins Schleudern geriet und gegen einen Baum sowie einen Telefonmasten prallte. Alle drei Insassen wurden in das Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht, hieß es von der Polizei am Samstag.



Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Forststraße LH 137. Das Fahrzeug war von Penk kommend in Richtung Neunkirchen unterwegs, als es in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Die Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallort war auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" im Einsatz.