Mehr als Ferienaufenthalt

Ein Ferienaufenthalt bei dem es doch um so viel mehr geht als um Urlaub. Es sind 14 Tage, in denen die Kinder ihre Sorgen ein wenig vergessen und Kraft tanken können. Es sind 14 Tage in denen gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer in der Gruppe Freundschaften entstehen lassen und das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Es sind 14 Tage, in denen die Kinder lernen ihre eigenen Grenzen zu überwinden und Mut für’s Leben zu finden. Es sind aber vor allem auch 14 Tage, in denen die Kinder über eigene Sorgen mit sozialpädagogisch geschulten Betreuern sprechen und Lösungswege entwickeln können. Es sind 14 Tage, in denen die Kinder Normalität kennenlernen und Perspektiven für das eigene Leben entdecken.

Die BH-Betreuung

Alle Kinder die an der Ferienaktion teilnehmen, werden das ganze Jahr über von den SozialarbeiterInnen der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen betreut. Mit allen Partnern werden die Erlebnisse und Lernerfahrungen der Kinder besprochen und auch nach dem Ferienaufenthalt weiter bearbeitet und gefestigt. So kann eine nachhaltige Wirkung erreicht werden.