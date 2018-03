Insgesamt sind es 30 Gemeinden und Schulgemeinden in ganz Niederösterreich, die sich eine Förderung für die Errichtung von neuen Schulfreiräumen oder Spielplätzen sichern konnten. In der Vorwoche fand in St. Pölten zum dritten Mal eine Auftaktveranstaltung der seit 2015 laufenden Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ im Landhaus statt.

Über 60 Gemeinden stellten Antrag

Über 60 Gemeinden nutzten die Gelegenheit und stellten einen Antrag auf Förderung. Einer Jury oblag es anschließend, alle eingegangenen Projekte zu bewerten, aus denen wiederum 30 Sieger hervorgingen. Unter diesen Siegern finden sich auch drei Gemeinden aus dem Bezirk Neunkirchen: Aus der Region sind dies Seebenstein und Mönichkirchen, aus der Semmering/Raxregion ist es Reichenau an der Rax.

Von 2015 bis 2019 stellt das Land Niederösterreich insgesamt vier Millionen Euro für die Neugestaltung von Schulhöfen und Spielplätzen zur Verfügung. Neben der finanziellen Hilfe umfasst die Initiative auch eine umfangreiche Prozessbegleitung. Die Gemeinden und Schulen werden bei der Ideenfindung, Planung und Umsetzung nicht nur unterstützt, sondern auch beraten. Die Kids selbst beteiligen sich im Rahmen der Spielforscher-Werkstatt an den neuen Plätzen.

Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) dazu: „Naturnah gestaltete Schulhöfe und Spielplätze bieten zahlreiche Vorteile: Der Unterricht wird greifbarer, die Erholungswirkung in den Pausen steigt und die Kinder lernen den Umgang in und mit der Natur.“ Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) ergänzt, dass Kinder bedürfnisgerecht gestalteten Raum zum freien Bewegen bräuchten: „Sowohl in der Schule, als auch in ihrer Freizeit!“

In Seebenstein wird der Spielplatz laut Bürgermeisterin Marion Wedl (SPÖ) in den Schulhof integriert. Der Baustart ist noch unklar. Auch in Mönichkirchen soll Spielraum bei der Schule geschaffen werden, laut ÖVP-Vizebürgermeister Martin Tauchner soll das Bauprojekt im Jahr 2019 realisiert werden.