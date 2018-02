Zu insgesamt drei Verkehrsunfällen ist es bei Schneefall am Mittwoch auf der B54 bei Feistritz und Schwarzau im Bezirk Neunkirchen gekommen, ein weiteres Auto rutschte bei Aspang von der Straße ab und musste mit der Seilwinde geborgen werden.

"Das Adriatief versorgt den Südosten und Süden derzeit mit reichlich Neuschnee. Immer wieder kommt es auf den schneeglatten Fahrbahnen zu Unfällen", meldete die Feuerwehr am Mittwochvormittag.

Bei Feistritz am Wechsel kam eine Autofahrerin von der schneeglatten Straße ab und rutschte über eine steile Böschung in ein Feld. Der Wagen überschlug sich dabei. Sowohl die Lenkerin als auch zwei im Fahrzeug mitfahrende Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr Feistritz am Wechsel übernahm die Fahrzeugbergung.

Ebenfalls auf der B54, allerdings bei Schwarzau am Steinfeld, rutschte ein Wagen von der schneebedeckten Fahrbahn und überschlug sich. Der Pkw kam am Dach zu liegen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Schwarzau am Steinfeld barg das Auto mit dem Kran.

Danach kam es auf der Höhe des Friedhofs zu einem Auffahrunfall auf der B54 in Schwarzau. Nach der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von den Schwarzauer Florianis geräumt.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es in Aspang Markt: Ein Lenker verlor auf der schneeglatten Fahrbahn einer ansteigenden Straße den Halt. Der Wagen rutschte in Folge rückwärts in einen Graben und kam schräg zum Stillstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Wagen wurde mittels Seilwinde von der FF Aspang geborgen.