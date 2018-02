Um die Mittagszeit kam es am heutigen Dienstag zu einem spektakulären Verkehrsunfall auf der L143 bei Haßbach.

Ein mit zwei Personen besetzter ungarischer Pkw kam von der schneeglatten Fahrbahn ab, stürzte über eine rund 2.5 Meter hohe Böschung und überschlug sich in das dort befindliche Bachbett.

Das Fahrzeug kam in eiskalten Wasser auf dem Dach zu liegen. Beide Insassen befreiten sich selbst aus dem Wagen, erlitten allerdings starke Unterkühlungen aufgrund der durchnässten Kleidung. Sie holten im nahegelegenen Kindergarten in Haßbach Hilfe und wärmten sich dorf auf.

Glück im Unglück für die beiden Insassen

Der alarmierte Rettungsdienst stellte bis auf die Unterkühlung keine Verletzungen durch den Unfall fest. Für die Bergung des Unfallwagens rückte die Feuerwehr Warth und die FF Pitten mit Kranfahrzeug aus.

„Die beiden Ungarn können an diesem Tag wohl ihren zweiten Geburtstag feiern. Bei Außentemperaturen von den heute herrschenden minus 9 Grad, in Verbindung mit dem eiskalten Wasser und eventuell davongetragenen Verletzungen hätte dieser Unfall schlimmer ausgehen können“, so die Einsatzkräfte.