Die Rumänen (27 bis 45) sollen im Februar in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) ein altes Ehepaar in dessen Wohnhaus mit Handschellen gefesselt, geschlagen und bestohlen haben.

Erbeutet wurden knapp 500 Euro Bargeld und Sparbücher mit einer Einlage von insgesamt 48.000 Euro. Der 88-Jährige, der seiner überfallenen Frau (84) zu Hilfe gekommen war, wurde schwer verletzt.

Drei Männer bekannten sich am Montag schuldig, zwei nicht. Das Verfahren gegen einen weiteren Angeklagten (38) wurde ausgeschieden.

Lage als Gartenhelfer ausgekundschaftet

Die Bande war im Frühjahr ausgeforscht worden. Den Ermittlungen zufolge hatten sich die Verdächtigen in ihrer Heimat zur Tatplanung verabredet und dann vor dem Überfall die Lage als Gartenhelfer und Fassadenarbeiter ausgekundschaftet.

Am 25. Februar drangen zwei Beschuldigte in das Haus ein, stießen das Ehepaar nieder und fesselten die am Boden liegenden bzw. sitzenden Opfer aneinander. Der 88-Jährige erlitt eine Fraktur des rechten Ellbogens, seine Frau durch Schläge mit den mitgebrachten Handschellen eine stark blutende Rissquetschwunde am Handgelenk.

Während die Komplizen draußen im Auto warteten und aufpassten, durchsuchten die Täter das Gebäude. Der mit dem Ehepaar bekannte 27-Jährige soll als Informant fungiert haben - der pensionierte Lehrer hatte ihm vor Jahren Deutschunterricht gegeben und ihn auch finanziell unterstützt.

Nach Österreich gefahren, "um zu stehlen"

Dem geständigen Erstangeklagten tue seine Tat leid, er habe sie aber nicht geplant, sagte seine Verteidigerin. Der 45-Jährige hatte laut Anklage zusammen mit dem Viertangeklagten (42) in dem Haus Gewalt ausgeübt. Er räumte in seiner Befragung via Dolmetscherin ein, dass die Gruppe damals zu fünft im Auto nach Österreich gefahren war, "um zu stehlen".

"Ausgemacht" war, dass er gemeinsam mit dem 42-Jährigen, der immer Handschellen dabei gehabt hätte, ins Haus hinein gehen sollte, wobei sie davon ausgegangen seien, dass niemand da war. Warum sie dann angesichts der Besitzer nicht wieder flüchteten, konnte der Beschuldigte nicht schlüssig beantworten. Die Richterin hielt ihm eine frühere Aussage vor, wonach er das Ehepaar vom Hof aus sehr wohl durch das Fenster gesehen und dennoch ins Haus eingedrungen sei.

Er habe die Frau auf den Boden gedrückt und ihren Arm zum Anlegen der Handschellen festgehalten, gab der Beschuldigte an. Dann suchten die beiden den angeblich vorhandenen Tresor, fanden aber keinen. Das erbeutete Geld wurde auf drei Leute aufgeteilt.