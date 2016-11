Der junge Mann befand sich als Patient stationär auf der psychiatrischen Abteilung des Neunkirchner Krankenhauses und lief dort davon. Als die Spitalsmitarbeiter sein Fehlen bemerkten, wurde sofort eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Auch ein Hubschrauber beteiligte sich an der Suche.

Eine erste Spur des 19-Jährigen wurde in Schwarzau am Steinfeld entdeckt, gefunden wurde er aber schließlich ohne Schuhe und nur mit einer kurzen Hose bekleidet in Haderswörth. Er ließ sich widerstandslos mitnehmen und wurde anschließend wieder auf die psychiatrische Abteilung zurückgebracht.