Der 29-Jährige war am Dienstag gegen 11.30 Uhr alleine von Puchberg aufgebrochen um von Schneebergdörfl über den Nandlgrat auf den Schneeberg zu steigen und dort zu biwakieren.

Kurz vor 17 Uhr konnte er auf einer Höhe von 1.850 Metern wegen schlechter Sicht, dichtem Nebel und der hereinbrechenden Dunkelheit nicht mehr weiter und beschloss, sein Biwak an Ort und Stelle aufzuschlagen. Vier Stunden später schickte der Wiener einem Freund eine SMS und bat ihn um Hilfe, weil er sich außer Stande sah, alleine weiterzugehen.

Christophorus 3 kam wegen Wetterlage nicht durch

Die Nacht verbrachte der 29-Jährige dann am Nandlgrat in einem Notbiwak. Doch am Mittwochmorgen schien ihm die Hilfe seines angefunkten Freundes zu gefährlich – denn der Grat war tief verschneit. Er bat daher den Kontaktierten darum, die Bergrettung zu verständigen. Die Retter aus Puchberg und die Alpine Einsatzgruppe Süd der Polizei NÖ wurden daraufhin verständigt.

LPD NÖ

Da zumindest von einer Unterkühlung des in Bergnot geratenen Bergsteigers ausgegangen werden musste, alarmierte die Bergrettung Puchberg auch den Notarzthubschrauber ‚Christophorus 3‘. Unglücklicherweise konnte der Hubschrauber aufgrund der Wetterlage die Bergung nicht durchführen, er flog aber einige Helfer bis zur Edelweißhütte. Der ebenfalls verständigte Hubschauber des Innenministeriums flog die weiteren Einsatzkräfte bis in die ‚Breite Ries‘.

Die Bergretter fanden den Wiener schließlich unverletzt am Nandlgrat, danach brachten sie ihn zu Fuß über den Fadensteig zur Edelweißhütte. Da der Mann für eine Biwak-Nacht demensprechend ausgerüstet gewesen war, erlitt er weder eine Unterkühlung noch Erfrierungen. Im Einsatz standen die Bergrettung aus Puchberg, Grünbach und der Hohen Wand mit insgesamt 12 Mitgliedern sowie zwei Mitglieder der Alpinpolizei.