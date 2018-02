Winterliche Verhältnisse halten Feuerwehr in Atem .

Die FF Ternitz St. Johann wurde am Dienstagabend zu einem Einsatz auf der B26 in Ternitz St. Johann gerufen, wo es zu einer Frontalkollision zweier Fahrzeuge kam.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach der Absicherung räumte die FF Ternitz St. Johann die Unfallstelle.

Fahrzeugbergung in Payerbach

Einen winterlichen Feuerwehreinsatz gab es am Dienstag auch in Payerbach. Am Kreuzberg kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und drohte weiter über eine Böschung abzurutschen. Nachdem der Wagen gesichert wurde, wurde er von der FF Payerbach zurück auf die Fahrbahn gezogen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Stadtfeuerwehr Gloggnitz im Einsatz

Nachdem die Feuerwehr Semmering in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall auf die Semmering Schnellstrasse (S6) ausrücken musste (NÖN.at berichtete), kam es am Abend erneut zu einem Unfall, bei dem die Stadtfeuerwehr Gloggnitz im Einsatz stand.

Auf der S6 kam bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen ein Pkw von der Fahrbahn ab und in einem Graben seitlich liegend zum Stillstand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte rasch Entwarnung gegeben werden.

Glücklicherweise wurde niemand eingeklemmt oder.verletzt. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen geborgen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.