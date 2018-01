Schienenschleifzug am Semmering unterwegs .

Der rund 70 Meter lange Schienenschleifzug ist von 3. bis 6. Februar 2018 am Semmering in den Gemeindegebieten Gloggnitz, Semmering, Spital am Semmering und Langenwang unterwegs, um den Schienen ein neues Profil zu verleihen.