Dieser Schuss ist gehörig nach hinten gegangen: Einmal mehr setzte sich die SPÖ mit dem 150.000 Euro Pumptrack-Projekt kritisch auseinender. Dieses Mal wurde auf Facebook die Sicherheitsproblematik thematisiert. Was dann folgte, war ein Shitstorm zu einem Neunkirchner Thema in noch nie da gewesener Form.

„Bäume und Absperrzäune direkt neben der Bahn - ohne jegliche Absicherung - quasi eine Einladung zum Verunfallen“ – diesen Wortlaut veröffentlichte die SPÖ am Dienstagabend auf ihrer Facebookseite. Innerhalb weniger Stunden wurden über 100 Kommentare dazu abgegeben. Mit wenig freundlichem Inhalt: „Nörgler“, „Kasperl“, „alte Grantler-Partei“, „Euch ist wohl nix zu peinlich“ war da zu lesen. Vereinzelt aber auch positive Reaktionen: „Obwohl, eine Auslaufzone mit Kiesbett und Reifenstapeln fehlt wirklich...“, gab ein User der SPÖ Recht.

Manfred Baba begrüßt Diskussion

SPÖ-Klubobmann Manfred Baba ist über die Reaktionen nicht traurig: „Ich freue mich sogar, wenn darüber diskutiert und Neunkirchen so bekannt wird. Es wäre nur schön, wenn jene, die hier posten, auch in Neunkirchen einkaufen würden. Da hätten wir einige Sorgen weniger!“ Der SPÖ sei es wichtig gewesen, auf den Sicherheitsaspekt hinzuweisen.

Die Stadt reagierte jedenfalls bereits auf die Bedenken. Was in der Zwischenzeit bereits passiert ist und was noch passieren soll, lesen Sie ab Dienstag in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen.