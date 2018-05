Am vergangenen Samstag strahlte der ORF in der Sendereihe „Land & Leute“ einen Bericht über den Biobetrieb der Familie Haselbacher aus, der am Donnerstag davor aufgezeichnet wurde. Anlass war der Tag „Open Bauernhof“, der am Samstag, 5. Mai, regionalen Biobetrieben die Möglichkeit bieten wird, sich zu präsentieren.

„Unser Betrieb umfasst ein Heurigenlokal für Most und Wein, einen Ab-Hof-Verkauf, einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb sowie ein kleines Damwildgatter“, erzählt Chef Roland Haselbacher der ORF-Sendungsverantwortlichen Sabine Daxberger im Vorfeld der Aufnahmen.

Immer wieder mussten Passagen neu gedreht werden, da die Moderationen von Birgit Perl durch Betriebslärm oder anderes gestört wurden. Auch Kameramann Helmut Muttenthaler und Tontechniker Gerhard Eigl waren oftmals mit Einstellungen unzufrieden, wollte das Team doch einen hochwertigen Beitrag aus der Region gestalten. Da lohnten sich dann auch kurze Besuche in den Ställen des Bio-Hofes, die zusätzlich die Situation der Tierwelt im Betrieb verdeutlichte.

„Die aus eigener Zucht stammenden Rinder und Schweine, wie übrigens auch das Damwild, bilden die Grundlage der bodenständigen Speisen, die wir anbieten. Die für die Wildspezialitäten verwendeten Rehe und Wildschweine stammen zudem ausschließlich aus der Region“, erklärte dazu auch Junior-Chef Manuel Haselbacher.