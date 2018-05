Ein trauriges Wochenende war das vergangene, nicht nur für die Familie Mauser in Breitenau, auch für die Bauernschaft, das gesellschaftliche Leben, die Politik und den gesamten Bezirk Neunkirchen.

Ökonomierat Johann „Hans“ Mauser (69) ist am Samstag im Krankenhaus Wr. Neustadt verstorben. Ein Mann, der als Menschenfreund, humorvoller, lebensbejahender Familienvater, konsensbereiter Kommunalpolitiker und Kämpfer für die Bauerschaft beschrieben wird.

Die Familie ging ihm über alles, sowohl Gattin Leopoldine als auch die Söhne Hannes und Andreas sowie Schwiegertochter Carina hatte er tief in seinem Herzen verankert. Besonders aber galt den beiden Enkelkindern seine Liebe. „Die Familie konnte sich stets auf ihn verlassen, wichtig war ihm in erster Linie, dass es uns allen gut geht“, so sein von Trauer geprägter Sohn Hannes Mauser.

„Wichtig war ihm zeitlebens aber auch das Allgemeinwohl, was sich in seinen vielen Funktionen niederschlug. Sei es in der Volkspartei, im Gemeinderat, im Raiffeisensektor oder in der Landwirtschaftskammer, um nur einige zu nennen.“