Die Schwarzkiefer ist in der Region Steinfeld/Schneebergland verwurzelt wie kein anderer Baum. Seit vielen Jahrhunderten prägen die Föhren, wie sie da genannt werden, mit ihren schlanken Stämmen und den ausladenden Kronen die Landschaft.

Umso mehr trüben die vielen braunen Nadeln und absterbenden Triebe in den letzten Jahren das Bild. Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) spürt diese Woche diesem Problem nun mit genetischen Untersuchungen und Drohnentechnologie nach.

Luftaufnahme der Schädigungen

Zwischen Neunkirchen und Wr. Neustadt findet Veronika Lechner, Forstwirtin und Drohnenbeauftragte am Institut für Naturgefahren, ein Testfeld für Versuche mit Kameradrohnen. Die Schwarzkiefern in diesen Beständen sind in unterschiedlichen Schweregraden krank. Lechner und das Drohnenteam des BFW machen erstmals Luftaufnahmen der Schädigungen und testen dabei verschiede Sensoren. Sie erhoffen sich davon Erkenntnisse darüber, welche Kameras diese Vielfalt an Schadbildern und Krankheitsstadien am besten detektieren können.

"Technologie verfeinern"

„Ziel ist es, die Technologie so zu verfeinern, dass man sie zur Feststellung des Befallsausmaßes einsetzen kann“, erklärt dazu Anna-Maria Walli vom Institut. „Der Klimawandel lässt nämlich höhere Temperaturen und mehr Stress für schlechter angepasste Bäume, erwarten.“