Mit einem Schockerlebnis begann am Donnerstag die Frühschicht für die Sortiermannschaft der Grünen Tonne: Beim Nachsortieren des Restmülls entdeckten sie am Förderband zwei riesige Pythonschlangen!

„Meine Mitarbeiter haben sich ordentlich geschreckt, als diese beiden stattlichen zweieinhalb Meter langen Exemplare zweier Pythons plötzlich vor ihnen lagen“, erinnert sich Grüne Tonne-Geschäftsführer Gerd Hettlinger an den Zwischenfall. Für die Tiere gab es aber keine Rettung mehr.

