Wer nach dem durch den Auszug von SPÖ und FPÖ bedingten Abbruch eine aufregende und emotionelle Wiederholung der Gemeinderatssitzung in Neunkirchen erwartet hatte, der wurde am Montagabend eher enttäuscht.

Zwar in der einen oder anderen Sache durchaus kritisch, aber ohne Scharmützel oder Wortgefechten wurde die fünfseitige Tagesordnung fast in vorweihnachtlicher friedlicher Stimmung in knapp zweieinhalb Stunden abgearbeitet.

Zu Beginn verlas SPÖ-Stadtrat Günther Kautz eine Erklärung, die er im Einvernehmen mit ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer verfasst hatte. Darin wurden die Gründe für den damaligen Auszug (es war um einen Dringlichkeitsantrag gegangen, der trotz des Wunsches der SPÖ in der nicht öffentlichen Sitzung behandelt hätte werden sollen) erläutert und mitgeteilt, dass diesbezüglich mittlerweile im gemeinsamen Gespräch eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte.

Höhepunkt sollte Budgetbeschluss sein

Der Höhepunkt der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres sollte eigentlich die Diskussion um den Budgetbeschluss für 2017 sein. Doch offensichtlich war sowohl der SPÖ als auch FPÖ durch die Sitzungswiederholung und aufgrund der Absenz einiger wichtiger Mandatare in ihren Reihen die Lust darauf vergangen. Möglicherweise aber auch deshalb, weil ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix mit seinem Zahlenwerk sehr selbstkritisch umging und an der Präsentation des erneut angestiegenen Abgangs in der Höhe von 3,6 Millionen Euro sichtbar wenig Freude hatte. Der Kern der Kritik der SPÖ richtete sich auf mangelnde Budgetwahrheit und Schulden, die in städtischen Gesellschaften ausgelagert wurden. FPÖ-Gemeinderat Norbert Höfler warf zwar ein paar Sager wie „Unwahrheiten“ und „keine Offenheit“ in die Runde, sachlich konnte er allerdings zur Debatte nur wenig beitragen. Die war deshalb auch nach nicht einmal einer halben Stunde beendet. Beschlossen wurde der Haushalt für 2017, der Einnahmen von rund 25, 27 Millionen Euro und Ausgaben von rund 28,85 Millionen Euro aufweist, mit den Stimmen der Regierung, also ÖVP und den Grünen, sowie der wilden und ehemaligen SPÖ-Gemeinderätin Christa Wallner.

Der Großteil der restlichen Beschlüsse fiel einstimmig. Nur bei den neuen Friedhofsgebühren und der Vergabe von Elektroinstallationsarbeiten an den ausgegliederten gemeindeeigenen Betrieb gab es noch ein paar Wortmeldungen. So kritisierte etwa SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer, dass die neuen Friedhofsgebühren im Gegensatz zu den alten nun wieder zu niedrig angesetzt seien und ein vernünftiges Mittelmaß fehle. Und SPÖ-Stadtrat Günther Kautz vermutete hinter der Auftragsvergabe an das ehemalige Elektrohaus ein „Schmücken der Braut“, um dieses für einen beabsichtigten Verkauf mit Jahresende attraktiver zu machen. Ein diesbezüglicher Dringlichkeitsantrag der SPÖ, der Licht ins Dunkel um die Verkaufsgerüchte bringen sollte, wurde aber mit den Stimmen der Stadtregierung abgelehnt und somit nicht behandelt.

Gemeinsame Erklärung

Bürgermeister Herbert Osterbauer und die Fraktion Sozialdemokratischer Gemeinderäte haben sich aufgrund eines klärenden Gesprächs am Freitag, den 9.12.2016 zum Thema Friedhofsgebühren und Auszug aus dem Gemeinderat auf folgende Erklärung verständigt:

Bei dem Gespräch wurden erstmals alle Unterlagen offen gelegt. Es wurde festgestellt, dass bezüglich Anzahl der Ratenansuchen zweimal dem Prüfungsausschuss eine falsche Auskunft erteilt wurde (Prüfungsausschuss am 1.2.2016 und 24.3.2016) Es wurde weiters festgestellt, dass hinsichtlich vollständiger Bezahlung dem Prüfungsausschuss am 2.12.2016 eine falsche Auskunft erteilt wurde.

Diese falschen Auskünfte waren die Grundlage, warum die SPÖ-Fraktion von einer nicht gesetzeskonformen Abwicklung der Einhebung der Friedhofsgebühren ausgehen musste.

Es wird festgehalten, dass die Einhebung der Friedhofsgebühren im Jahr 2016 gesetzeskonform war. Für die beiden fraglichen Fälle – Grabankauf auf Basis der erhöhten Gebührenordnung vom 1.1.-31.3.2016 - wurde eine einvernehmliche Vorgehensweise festgelegt.