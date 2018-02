Die vergangenen Landtagswahlen wird Magdalena Legl wohl nicht mehr so schnell vergessen. Obwohl die 17-Jährige bereits bei der Bundespräsidenten-Stichwahl und auch der letzten Nationalratswahl ihre Stimme abgegeben hat, war das am 28. Jänner nicht möglich.

„Ich kann noch nicht sagen, wie es dazu gekommen ist“, ist ÖVP-Bürgermeister Johann Hainfellner nach wie vor ratlos, wie es zur Streichung einer Gemeindebürgerin im Wählerverzeichnis gekommen war.

„Ich bin sehr enttäuscht, weil ich meine politische Meinung nicht vertreten konnte.“Magdalena Legl

Für die 17-jährige Magdalena Legl, die sogar ihren Hauptwohnsitz in Bürg-Vostenhof hat, eine „Enttäuschung“, wie sie gegenüber dem Nachrichtenmagazin „profil“ meint: „Ich bin sehr enttäuscht, weil ich meine politische Meinung nicht vertreten konnte.“

Sie möchte bis zu den nächsten Wahlen (EU-Parlament 2019 und Gemeinderat 2020, Anm. d. Red.) wissen, warum genau sie aus dem Wählerverzeichnis gestrichen worden ist. Und diese Erklärung sollte sie bereits schon in dieser Woche bekommen. „Bis dahin sollten wir wissen, was da passiert ist“, so der Ortschef der Kleingemeinde auf NÖN-Nachfrage. Laut Hainfellner hat es so einen Vorfall bis dato noch nie gegeben.