In die letzte Woche geht das karitative Mariandlschießen der Neunkirchner Lions am Hauptplatz. An die 60 Mannschaften werden sich am Ende mit dem Eisstock für den guten Zweck duelliert haben.

Als krönenden Abschluss stehen sich am Donnerstag ab 18.30 Uhr die Vertreter von Peisching und Mollram gegenüber. Simmering gegen Kapfenberg sei ja angeblich Brutalität – „doch wer das sagt, kennt dieses Duell nicht“, so ein Insider.