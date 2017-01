Um 6:30 Uhr wurde die FF Feistritz am Wechsel zu einer Fahrzeugbergung nach einem Pkw-Überschlag auf die L134 im Bereich Wanghof alarmiert.

Feistritz am Wechsel: Fahrzeug überschlug sich .

Einsetzender Nieselregen bei Temperaturen von minus 6 Grad führte am Montag-Morgen innerhalb kürzester Zeit zu gefährlicher Glatteisbildung auf der Fahrbahn der L134 (Bezirk Neunkirchen). Eine Lenkerin kam im Bereich Wanghof mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zu liegen.

Glücklicherweise konnte die Frau den schwer beschädigten Unfallwagen unverletzt verlassen. Der Pkw wurde von der FF Feistritz am Wechsel wieder auf die Räder gestellt und von der Einsatzstelle abtransportiert. Im Anschluss fuhr ein Streuwagen der Straßenmeisterei die Strecke durch.

Die Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei Aspang sind seit ca. 3:30 Uhr unterwegs um die Fahrbahnen zu streuen. "Es muss den Fahrzeuglenkern allerdings klar sein, dass bei einsetzendem Regen die Streuwagen nicht überall gleichzeitig sein können. Hier wird auch an die Eigenverantwortung und die Anpassung der Geschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse appelliert", so ein Helfer.