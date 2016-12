Enzenreith

Gleich zwei schwere Schicksalsschläge musste Anja Hochwarder dieses Jahr hinnehmen. Ihre Mutter und auch die Oma verstarben im Juni kurz hintereinander.

Seit dieser Zeit lebt sie bei der Familie ihrer Freundin Verena. Brigitte und Gerhard Jaitler haben für den Teenager die Pflegschaft übernommen. Das Schicksal ließ auch die Mieter der „Spinnerei“ Karl Schweigl nicht unberührt. Daher entschloss man sich, den Reinerlös des diesjährigen „Fest der Mieter“, der jedes Jahr einem karitativen Zweck zugeführt wird, Anja Hochwarder zu übergeben.

„Wir können zwar die Mutter und die Oma nicht ersetzen, hoffen aber, mit diesem Betrag zumindest die finanzielle Situation ein bisschen zu erleichtern“, so Claudia Mayerhofer als Vertreterin der Mieter. Ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle auch noch an Karl Schweigl, der den Betrag auf 1.000 Euro aufgerundet hat.