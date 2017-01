„In Summe entspricht die Menge von 100.000 Liter Milch in etwa dem Fassungsvermögen von drei Milchtanklastern. Jedoch ist ‚Nagerl‘ keine typische Hochleistungskuh, denn die werden gar nicht so alt. Bei uns in Warth hingegen erleben die Kühe auch den Lebensabend und verfügen dennoch über eine beachtliche Milchleistung“, erklärt stolz Tierzuchtlehrer Ing. Hans Rigler. „Nur eine gesunde Kuh gibt so viel Milch und erreicht so ein stolzes Alter von elf Jahren“, so Rigler.

Die durchschnittliche Lebensleistung einer Kuh in Österreich liegt bei rund 28.000 Liter Milch bzw. bei durchschnittlich 20 Liter Frischmilch pro Tag – Hochleistungskühe geben jedoch weit mehr. Nagerl gab bis dato hingegen knapp 25 Liter pro Tag und das über ein Jahrzehnt hinweg, was nur durch dauerhafte Gesundheit und optimale Betreuung möglich war.

„Nagerl“ ist mittlerweile nach „Elite“, „Prixl“ und „Lisa“ die vierte Rekordkuh der Fachschule Warth mit einer Leistung von 100.000 Liter Milch. Erfolgsfaktoren sind für Rigler, dass das Futter von den Feldern des Schulbetriebes kommt und das Stallpersonal immer ein waches Auge auf die Tiere hat, um die Rundumversorgung zu garantieren.

Erfolgsrezept: Fachkundige Betreuung und regelmäßige Bewegung

Um die Marke von 100.000 Litern zu knacken spielen neben den genetischen Voraussetzungen vor allem die fachkundige Betreuung der Tiere und die tiergerechte Fütterung wesentliche Rollen. Zudem ist die Bewegung und somit der Muskelaufbau von großer Bedeutung. Im großzügig angelegten Laufstall haben die Tiere ein tägliches Bewegungsprogramm. Fitness ist somit bis ins hohe Alter garantiert, wie Nagerl, die bereits neun Kälber zur Welt brachte, eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Für das bestmögliche Herdenmanagement sorgt das Stallpersonal unter der Leitung von Franz Pürrer. Auch die Schüler tragen zum Erfolg im Kuhstall wesentlich bei, denn sie helfen tatkräftig mit und unterstützen zu den Melkzeiten in der Früh und am Nachmittag das Personal.