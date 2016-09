Ganz im Gegenteil. „Im neuen Schuljahr besuchen exakt 260 Schülerinnen und Schüler in zehn Klassen die Fachschule – das sind über 20 Schüler mehr als im Vorjahr“, informiert Direktor Dipl.-Ing. Franz Aichinger. „Auch das Internat ist bei den Jugendlichen sehr beliebt, weil es hier zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und eine optimale Betreuung seitens der Lehrkräfte gibt. Ebenso schätzen die Eltern dieses Angebot sehr, daher sind wir mit 158 Jugendlichen bis auf den letzten Platz belegt“, so Aichinger.

Besonders erfreulich ist, dass drei erste Klassen in den Fachrichtungen „Landwirtschaft“ sowie „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“ geführt werden können. Weiters gibt es drei Klassen im zweiten Jahrgang und zwei Klassen im dritten Jahrgang. Auch der einjährige Lehrgang Metallbearbeitung, der in Kooperation mit der Landesberufsschule in Neunkirchen durchgeführt wird, ist bei den Schülern sehr beliebt. Dieses Schuljahr findet ebenso die Abendschule für Erwachsene in der Fachrichtung Landwirtschaft statt, die mit dem Facharbeiterbrief abschließt.

Auch Erwachsenenbildung boomt

„In der Erwachsenenbildung kann man von einem richtigen Boom sprechen. Die Kurse sind meist schon weit im Voraus ausgebucht“, weiß Direktor Aichinger. „Die starke Nachfrage zeigt, dass Bildung bei den Erwachsenen einen hohen Stellenwert besitzt. Dies ist auch eine schöne Bestätigung für das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, die den Unterricht sehr praxisnah gestalten“, so Aichinger. Über 2000 Kursteilnehmer nutzen jährlich das Weiterbildungsangebot in Warth.

Zudem werden Kurse für Forstfacharbeiter, Fortwirtschaftsmeister, Landwirtschaftsmeister, Imkereinsteiger, Imkerfacharbeiter und Imkermeister durchgeführt. Und an der Warther Greenkeeper-Akademie werden laufend Kurse für Golfplatzwarte abgehalten.