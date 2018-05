Für Lukas Ehrenhöfer aus Feistritz am Wechsel, besser als „Luke Andrews“ bekannt, gingen am Montag gleich mehrere Träume auf einmal in Erfüllung.

Markus Raffeis

Denn gemeinsam mit seinem Musikkollegen und besten Freund Tom Traint aus Aspang Markt war der Musiker Gast bei Thomas Kamenar in der Ö3-Sendung „Treffpunkt Österreich“. „Eine zweitstündige Show mit Albumvorstellung im größten Radiosender Österreichs zu moderieren und mit Willi Resetarits, einem unserer größten Vorbilder einen Song live zu spielen, ist für Tom und mich noch immer nicht ganz real“, erzählt Luke Andrews der NÖN von dem Erlebnis.

Markus Raffeis

„Neben Gesprächen von den musikalischen Anfängen und Einflüssen bis hin zu den Höhen und Tiefen in London stellten wir vier Songs aus dem kommenden Album ,Leave a Trace‘ vor, das im Mushroom Studio Pinkafeld, von David Piribauer produziert wurde, vor“, so Andrews über den Ablauf der Sendung.

