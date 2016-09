Was tun, wenn man ein neues Auto will, das notwendige Geld dazu aber fehlt? Vor diese Frage gestellt war zuletzt eine 36-jährige Frau aus dem Feistritztal, die dafür zu einer besonderen List griff: Sie entwendete den Stempel einer Bank, um einen großen Autohändler im Bezirk an der Nase herumzuführen.

Die Firma hatte für das Leasinggeschäft mit dem Seat nämlich eine dementsprechende Sicherheit finanzieller Höhe benötigt. Da es diese aber nicht gab, stahl die Frau den Stempel aus dem Geldinstitut und fälschte sich damit die notwendigen Schreiben. Da diese auf den ersten Blick auch glaubwürdig aussahen, wurde der Frau der neue Wagen ausgehändigt.

Stutzig wurde man im Autohaus erst, als die vereinbarten Zahlungen ausblieben. Die Verantwortlichen erstatteten schließlich Anzeige, die Ermittlungen kamen ins Rollen. „Dabei stellte sich der Betrug heraus, die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt, das Fahrzeug konnte sichergestellt werden und befindet sich wieder beim Autoshaus“, weiß Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller.