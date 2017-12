Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neunkirchen kam am Montagabend zur letzten Sitzung des Jahres zusammen.

Budget sorgte für hitzige Debatte in Neunkirchen .

Wie erwartet sorgte vor allem der Voranschlag 2018 für heftige Diskussionen. Die SPÖ hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dem Zahlenwerk von ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix nicht zustimmen zu wollen. Teix selbst zeigte sich selbstkritisch, sprach davon, dass es „so nicht weitergehen kann!“ Er wolle die „finanzielle Situation künftig in ein besseres Licht rücken“ und bat um die Mithilfe aller: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, ich lade dazu alle Fraktionen ein!“

SPÖ-Klubobmann Manfred Baba meinte, die ÖVP sei 2010 in die Wahl gegangen, dass „Neunkirchen mehr könne“. Baba zeigte sich überzeugt: „Neunkirchen kann nicht mehr!“ Eine Rücktrittsaufforderung kam von SPÖ-Gemeinderat Kurt Ebruster: „Es ist Eure Aufgabe, auf die Finanzen zu schauen. Es ist Euer Job. Wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, gibt es eine Möglichkeit!“ Und etwas später legte Ebruster nach: Teix sei „sieben Jahre lang nicht in der Lage gewesen“, die Finanzen positiv zu verändern: „Mach den Weg frei für jemanden, der es kann!“

„Die ÖVP stellt überall den Finanzminister und überall kommt nur Chaos raus!“ Norbert Höfler

Kritik hagelte es auch von der FPÖ. Gemeinderat Norbert Höfler erklärte, dass der Voranschlag für 2018 „bedenklich“ stimme: „Die ÖVP stellt überall den Finanzminister und überall kommt nur Chaos raus!“ Auch warf er der Stadtregierung vor, dass die Opposition nicht zur Budgeterstellung eingeladen worden sei: „Weil man braucht ja eh keine andere Meinung!“ SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer forderte unterdessen eine Rückkehr zu den alten Gemeinderatsbezügen. Das würde den Sparwillen signalisieren. Der Antrag fand jedoch, wie erwartet, nicht genug Zustimmung.

Rückendeckung erhielt Teix nicht nur von seiner Fraktion, sondern auch vom Koalitionspartner Grüne, konkret von Vizebürgermeister Martin Fasan. Er verwies auf das Jahr 2010, wo man 6,9 Millionen Euro Abgang gehabt habe. Nun werde der Betriebsmittelkredit für das Krankenkaus schlagend, argumentierte Fasan.

