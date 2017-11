In der Vorwoche traf sich eine Expertenrunde unter der Leitung von Landespolizeidirektor Konrad Kogler, dessen Stellvertreter Generalmajor Franz Popp sowie Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Neumüller und dem Kommandanten der Polizeiinspektion Ternitz, Chefinspektor Franz Zumpf zum Austausch mit den Ternitzer Sicherheitspartnern und Feuerwehren im Herrenhaus. „Unser Ziel ist es, Wahrnehmungen aus der Bevölkerung so rasch als möglich der Exekutive weiterzugeben, aber auch die Informationsschiene seitens der Polizei zu unseren Bürgerinnen und Bürger zu verbessern“, so Bürgermeister LAbg. Rupert Dworak.

Bereits seit Anfang Mai 2017 hat die Stadtgemeinde Ternitz einen Sicherheitspartner für die Bevölkerung eingesetzt und war damit eine der ersten Gemeinden Österreichs, die diese Initiative des Bundesministeriums für Inneres umgesetzt hat. In enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Ternitz konnte Sicherheitspartner Gerhard Zwinz bereits großartige Erfolge erzielen und vor allem das Sicherheitsgefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern deutlich verbessern. Nunmehr wird diese Aktion ausgeweitet und vor allem die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren verstärkt.

Eine Reihe von Möglichkeiten

„Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um unsere Stadt gemeinsam mit der Bevölkerung sicherer zu machen. Speziell im Herbst, wenn die Dämmerung schon zeitig einsetzt, können Beobachtungen und rasche Meldungen an die Polizei Dämmerungseinbrüche oder auch Vandalenakte verhindern“, sieht der Ternitzer Bürgermeister eine große Chance der bundesweiten Aktion. „Bereits über die Sommermonate hat sich die Arbeit unseres Sicherheitspartners bewährt, der die Präsenz der Polizei im BLUB, im Stadtpark, an den Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen verstärkt hat“.

Hinsehen, nicht wegsehen! „Von der Bevölkerung wird der Kontakt mit der Polizei oft als unangenehm empfunden. Dies soll sich durch GEMEINSAM.SICHER wieder ändern. Ich bedanke mich bei der Stadt Ternitz, die unsere Aktion so erfolgreich unterstützt“, so Landespolizeidirektor Konrad Kogler.