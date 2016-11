Wieder einmal meldet sich die Bezirks-FPÖ in Person des Juristen Robert Toder aus St. Egyden, als Bezirksobmann-Vize zu Wort.

„Wie die Medien berichteten, konnten drei verurteilte jugendliche Räuber aus der Justizanstalt Gerasdorf fliehen. Glücklicherweise konnten sie durch Justizwachebeamte rasch wieder festgenommen werden. Angeblich ermittelt die Generaldirektion für den Strafvollzug im Bundesministerium für Justiz, wie es wieder dazu kommen konnte. Auch früher schon gab es solche Erhebungen.

„Dieser Kritiker dürfte nicht ganz auf dem Laufenden sein, es wurden längst Maßnahmen gesetzt.“

Pressesprecher Michael Heiling hält mit Fakten dagegen.

Aus Sicht der Neunkirchner Bezirks-FPÖ genügt es nicht, die Ursachen der Ausbrüche aus der Justizanstalt zu erheben. Vielmehr sind durch die Anstaltsleitung und die vorgesetzten Dienststellen endlich Maßnahmen zu treffen, um Ausbrüche zu verhindern. So müssen entsprechende bauliche- und sicherheitstechnische Maßnahmen getroffen werden, um Ausbrüche aus der Justizanstalt Gerasdorf zu verhindern (...)“, so St. Egydens FPÖ-Gemeinderat Toder.



Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig: Kontrollinspektor Michael Heiling. | Archiv

Dazu nimmt der Justiz-Pressesprecher aus der Jugendanstalt Kontrollinspektor Michael Heiling Stellung: „Der Kritiker dürfte nicht ganz am Laufenden sein. Im Namen von General Schmoll als zuständigem Sicherheits-Chef, wurden sofort nach dem Ausbruch umfassende Neuerungen gesetzt.“

In der Folge berichtet Heiling darüber, dass am bestehenden Wachturm nun 24-Stunden-Dienste versehen werden und Video-Überwachung der Freiräume innerhalb der Mauern geschaffen wurden. „Zudem wurde das Personal verstärkt und innerhalb der Mauern, in einem Abstand von fünf Metern, ein hoher Zaun errichtet“, gibt Heiling Einblicke in nur einige der umgesetzten Maßnahmen. Natürlich wird auch das „Niemandsland“ zwischen Mauer und Zaun überwacht. Wie, das wird geheim gehalten.

Mehr an Sicherheit

Personalstand wurde erhöht.

Videoüberwachung für den gesamten Außenbereich in der Justizanstalt wurde aktiviert.

Wachturm wird nun 24 Stunden am Tag besetzt.

Innenzaun wurde aufgezogen.

Freiraum zwischen Zaun und Mauer wird überwacht.