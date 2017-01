Ein bislang unbekannter Täter schlich sich am 2. Jänner 2017, gegen 14.15 Uhr, in eine Arztpraxis in Gloggnitz und stahl aus einer Handkasse einen niedrigen Bargeldbetrag. Als der Täter flüchten wollte, traf er auf das Opfer und versetzte der Frau einen Stoß gegen den Oberkörper, sodass diese zu Boden stürzte.

Die Frau wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Der Täter flüchtete samt der Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 – 35 Jahre, ca. 170 – 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Lederjacke mit gestepptem Karomuster auf dem Rücken, dunkler Jeans und dunklen Sportschuhen;

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht um Veröffentlichung des beigeschlossenen Phantombildes des bisher unbekannten Täters.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gloggnitz, Telefonnummer 059133-3352, erbeten.