Die Brüder Leo und Lui Doci, vormals Betreiber von "Luigi" in Köttlach und jetzt am Semmering mit "Zauberbar" und "Hirschn-Alm" präsent, haben von der Familie Locsmandy deren Lokal "Zur Blauen Traube" in Gloggnitz gekauft.

Mehr über den Deal und die Pläne im der kommenden Ausgabe der NÖN Neunkirchen.