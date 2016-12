Seit zwei Jahren kommen die „Ursprungbuam“ aus Stumm im Zillertal zu einem Weihnachtskonzert nach Gloggnitz.

Und sorgen dafür, dass die Christkönigskirche bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Und wenn Martin und Andreas Brugger und Manfred Höllwarth auf der Bühne stehen, freut dass zwei Gloggnitzer immer ganz besonders.

Über Fanclub zur Freundschaft

Christa und Herbert Hirsch sind nicht nur Fans der ersten Stunde, sondern auch persönliche Freunde der Volksmusiker. „Es hat vor rund 15 Jahre begonnen“ erinnert sich Christa Hirsch gerne an die Zeit zurück und meint weiter: „Über den Fanclub hat sich dann die persönliche Freundschaft ergeben“. Und wenn „ihre Buam“ wie Christa die drei Musikanten nennt, in der Gegend sind, stehen sie und ihr Mann natürlich an vorderster Stelle. Und beim Konzert in Gloggnitz dann auch „hinter dem Herd“.

Nach dem gelungenen Auftritt ging es in die eigenen vier Wände, wo die Gäste aus Tirol mit köstlichem Schweinsbraten, Kraut und Knödel versorgt worden sind.

Und nach dem Essen wurde gemütlich geplaudert, die Gitarre rausgeholt und noch Erinnerungen ausgetauscht.