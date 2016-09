Als Nummer Drei auf der Liste folgte Maria Roman-Schmidl schon kurz nach der letzten Gemeinderatswahl Gerhard Hraball als FPÖ-Gemeinderätin. Hraball musste aufgrund einer umstrittenen Wortmeldung schon bald nach seiner Angelobung als Gemeinderat wieder abdanken. Mittlerweile hat auch Maria Roman-Schmidl mit der FPÖ gebrochen und sitzt seither als „Fraktionslose“ im Gemeinderat.

Jetzt hat sie in der von Walter Koblenc gegründeten Partei „Retten wir Österreich“ eine neue Heimat gefunden. Und von Gloggnitz aus will man den Grundstein für einen politischen Erfolg legen. Man versteht sich als Alternative zu den Altparteien. „Wir sehen uns als neue, politische Kraft, der es wirklich um Österreich geht“, so Walter Koblenc, der sich mit seiner Partei zwischen der ÖVP und der FPÖ sieht. Mittlerweile ist Maria Roman-Schmidl Parteimitglied von „RWÖ“ und will gemeinsam mit ihrem Mann Armando eine Orts- und Bezirksgruppe aufbauen.

Bei der nächsten Gemeinderatswahl antreten

„Das ist natürlich eine Herausforderung“, weiß die Gloggnitzer Gemeinderätin und weiter „wir haben ein gutes Gefühl dabei“. Pflegen möchte man das Miteinander. Politische Schwerpunkte möchte man unter anderem in der Jugend- und Sozialpolitik setzen. „Mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Viele Kleinigkeiten, die die Leute betreffen und berühren, können sicherlich rasch und unbürokratisch gelöst werden“, so Roman-Schmidl.

Unter „Retten wir Österreich“ will man auch bei der nächsten Gemeinderatswahl antreten und bis dahin eine Ortsgruppe und Bezirksstruktur auf Schiene gebracht haben. „Interessenten und Mitstreiter sind willkommen“, so die Proponenten.

Offiziell Partei

Am 25. Jänner 2016 wurde der Antrag auf Parteigründung durch die Hinterlegung der Satzung beim Innenministerium abgegeben.

Ende Jänner wurde die Gründung von „Retten Wir Österreich“ rechtsgültig. Die Organisation ist als politische Partei anerkannt.