Wenn diese Woche der Gloggnitzer Neujahresempfang im Stadtsaal über die Bühne geht, wird der Stadtmarketingverein erstmals von Alois Meixner repräsentiert.

"Waren ein tolles Team"

In der Vorwoche fand im Hotel Loibl die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Bevor man jedoch zur Wahl schritt, nutzte Waltraud Rigler die Gelegenheit, kurz Rückblick zu halten. „Bevor ich die Runde verlasse, möchte ich herzlich Danke sagen. Wir haben viel erreicht und Dinge verändert“, so die scheidende Obfrau. Rigler: „Wir waren ein tolles Team, die Arbeit hat immer Spaß gemacht und wurde auch wertgeschätzt. Man spürt, dass sich der Kunde in Gloggnitz wohlfühlt.“

Einen erfreulichen Bericht konnte auch Kassier Peter Gonda legen. Durch Mitgliedsbeiträge und die gut organisierten Veranstaltungen hat man einen finanziellen Polster aufbauen können. Bei der Wahl gab es keine Überraschung. Alois Meixner wurde ebenso wie der restliche Vorstand einstimmig gewählt. Mit Ferdinand Griessner als Stellvertreter sowie Irmgard Rosenbichler und Anneliese Sauerzapf, gibt es neue Gesichter im Vorstand.

„Mein Start in eine neue Herausforderung. Eine, die ich gerne annehme“, so Meixner. Geboren 1968, ist er seit Jahrzehnten erfolgreich im Network-Marketing tätig und hat als selbstständiger Versicherungsagent in Glogggnitz ein Büro. „Ganz wichtig ist mir, im Team zu arbeiten“, so Meixner, der sich selbst als zielstrebig, flexibel und stressresistent beschreibt. Neben der Weiterführung der erfolgreichen Veranstaltungen, aktuell steht der Faschingsumzug am 12. Februar am Programm, will Meixner auch eine Handy-App ins Leben rufen. „Vernetzen, profitieren und Synergien nutzen“ ist die Botschaft. Bürgermeisterin Irene Gölles nutzte die Gelegenheit, um sich bei Waltraud Rigler für ihren Einsatz und ihr Engagement zu bedanken.